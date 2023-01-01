Koç Üniversitesi’nde Denizcilik Forumu kuruldu

Koç Üniversitesi bünyesinde, Türkiye denizciliğine katkı sağlayan temel alanlarda hedef, politika ve strateji belirlenmesi amacıyla Denizcilik Forumu kuruldu.

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, özellikle “denizcileşmiş” ve deniz uygarlığı cephesinde yerini almış Avrupa-Atlantik bloğu ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede, bu tür düşünce kuruluşlarının faaliyet gösterdiğini ve bir ülkede denizciliğin bütüncül analizini yapan düşünce kuruluşları ve akademik yapıların olması gerekliliğini vurguladı.Forum’un kurulması çerçevesinde düzenlenen toplantıya, Rahmi M. Koç’un yanısıra Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Umran İnan, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Direktörü Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz katıldı.