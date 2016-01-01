Kuveyt Türk geleceğin yöneticilerini arıyor

“Geleceğin yöneticisi bugünün yönetici adayı” fikrinden yola çıkan Kuveyt Türk, ‘MT 2016’ programı ile yöneticilerini arıyor.

Kuveyt Türk, Yönetici Adayı (Management Trainee) programı ile gelecek yıllarda başarısını devam ettirecek ve bankanın rekabetçi üstünlüğünü ileriye taşıyacak yöneticilerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Programa Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden başarıyla mezun olmuş adayların katılması hedefleniyor. İlk olarak yoğun bir temel bankacılık eğitimine tabi tutulan yönetici adaylarının kuruma adaptasyonları sağlanıyor, kariyer gelişim ve yönetim süreçleri yakından takip ediliyor. Ayrıca adaylara kişisel yetkinlik ve teknik yeteneklerinin üst seviyelere çıkarılması için profesyonel destek sağlanıyor. Eğitim politikası ile diğer MT programlarından ayrışan Kuveyt Türk MT Programı kapsamında işe alınan adaylara, bedeli Kuveyt Türk tarafından karşılanmak üzere Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde MBA eğitimi imkanı sunuluyor.