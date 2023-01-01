Lila Kağıt’tan gençlere destek
Lila Kâğıt, üniversitelerin düzenlediği kariyer günleri etkinliklerine katılıyor. Lila Kâğıt, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen kariyer günlerine katılarak mühendislik fakülteleri bölümlerinden mezun olmuş veya olacak, gençlere sektör hakkında bilgi verdi.
Lila Kâğıt Genel Müdürü Alp Öğücü; “Kariyer günlerine katılarak gençlerimizi profesyonel hayata hazırlamak, mezun olduklarında iş olanağı sağlayabilmek ve ihtiyaç duyduğumuz çalışanları sektörümüze kazandırabilmek adına gençlerimizin destekçisiyiz” dedi.