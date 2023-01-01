Lisansüstü eğitimlerle yeni kariyer fırsatları

Üsküdar Üniversitesi, 4 enstitüde 14 farklı yüksek lisans programıyla mesleğinde uzmanlaşmak isteyenlere kariyer fırsatı sunuyor.

Üsküdar Üniversitesi, akademisyenliğe ilk adım atmak isteyenlere ve alanında uzmanlaşıp, mesleğinde daha da derinleşmek isteyenlere farklı enstitü ve programlarda eğitim imkanı sunuyor. Üsküdar Üniversitesi’nde yüksek lisans programları ise şöyle: “Sosyal Bilimler Enstitüsü (Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı), Fen Bilimleri Enstitüsü (Moleküler Biyoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı), Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı, Nörobilim Yüksek Lisans Programı, Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı, Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü.”