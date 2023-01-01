Metro Toptancı Market fark yaratan IT girişimcisini arıyor!

Metro Toptancı Market, hotel, restoran ve cafeler arasında fark yaratan çalışmalara imza atan teknoloji girişimcilerini ödüllendiriyor.

HORECA sektörünü odağına alarak kendi projesini geliştiren IT girişimcilerinin katılımına açık olan Techstars Metro Accelerator Yarışması için başvurular, 3 Ağustos’a kadar devam ediyor. Tüm dünyadan başvuruya açık olan ve hayata geçmiş ya da geçmeyi bekleyen projelerin katılabileceği yarışmanın sonunda seçilecek 10 projenin sahibi, 3 ay süreyle Berlin’de Techstars ve METRO işbirliğiyle gerçekleşecek olan eğitimlere katılacak ve herbir projeye 120 bin Avro’ya kadar yatırım desteği sağlanacak. Lojistikten gıda teknolojisine, finansal teknoloji çözümlerinden mobil çözümlere kadar her türlü teknoloji ile otel, restoran, kafe ve işletme mutfaklarına katmadeğer sağlayacak çözümler yaratanların katılacağı yarışmaya girişimciler, projelerini İngilizce olmak kaydıyla sadece http://www.techstarsmetro.com/ üzerinden gönderebilecek. Tüm dünyadan 10 proje seçilecek ve kazanan projeler, Eylül ayında açıklanacak.