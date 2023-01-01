Microsoft, Elazığ’da Bilişim Akademisi açtı

Bilişim sektöründe nitelikli işgücü yetişmesine katkı sağlamayı amaçlayan Microsoft Türkiye, bu yöndeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında açılan Bilişim Akademileri ile Microsoft Türkiye, farklı illerdeki gençlerin sürekli olarak bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda eğitimler alabilecekleri alanlar oluşturuyor. Elazığ Belediyesi ortaklığında açılan Microsoft Bilişim Akademisi gençleri yeni kariyer fırsatlarıyla tanıştıracak. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın da yeraldığı açılışta UNDP İstanbul Yöneticisi Hansın Doğan ve Habitat Başkanı Sezai Hazır’ın da katılımıyla gençlere yönelik “bilişim ve girişimcilik” semineri gerçekleşti. Microsoft Türkiye Kamu Sektörü Genel Müdür Yardımcısı Erhan Yalçın, “Elazığ’da yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle başlattığımız bu çalışmayla da Elazığ’da yaşayan gençler için önemli bir fırsat yarattığımızı düşünüyoruz” dedi.