Microsoft Yenilikçi Uzman Eğitmenleri Programı

Eğitim alanındaki teknolojilerini yaygınlaştırmayı amaçlayan Microsoft, eğitimcileri Microsoft Yenilikçi Uzman Eğitmenleri Programı’na davet ediyor.

Program, eğitim ve öğretim için özel olarak konumlandırılmış çözümler ve ürünlerin yakından tanınmasını ve ortaya çıkardığı başarı hikayelerinin paylaşılmasını amaçlıyor. Program sonunda Microsoft Yenilikçi Uzman Eğitmeni sertifikasına sahip olacak katılımcılar, Microsoft’un özel kongrelerine konuşmacı olarak katılmak, eğitim çözümlerini ilk deneyimleyen kişiler arasında olmak, sınıfiçi Skype uygulaması ile dünyanın her yanındaki meslekdaşlarıyla işbirliği yapmak, dünyanın en büyük eğitim kongresi Microsoft Global Educator Exchange Event’e katılmak gibi pek çok ayrıcalığı yaşayacak. Program’a Microsoft Educator Network’ten açılacak ücretsiz üyelikle birlikte Office Mix, Sway, Video ya da tercih edilen alternatif bir çevrimiçi formatla bir öğrenme nesnesi yaratarak aka.ms/mieapply’dan aday olunuyor. Adaylar 30 Ekim’e kadar başvurularını yapabiliyor ve program ve başvuru sürecine dair tüm sorularını ekeskin@microsoft.com’a iletebiliyor.