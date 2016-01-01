Mitsubishi Electric, üniversitelilerle birarada

Mitsubishi Electric Türkiye, eğitime destek projesi kapsamında 2016 yılının ilk yarısında dört üniversitenin ‘yeni sanayi evresi’ konseptli etkinliklerinde üniversite öğrencileriyle biraraya geldi.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri İş Geliştirme Yöneticisi Tolga Bizel, İTÜ Robot Olimpiyatları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi Endüstri 4.0 Forumu, Marmara Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Zirvesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu etkinliklerinde geleceğin fabrika otomasyonu konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Türkiye’de tümleşik otomasyon içine entegre edilmiş robot teknolojisi konusunu sahiplenmeyi hedeflediklerini ifade eden Tolga Bizel, eğitime destek projesi kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.