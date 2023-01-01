NKÜ Rektörü Prof.Dr. Osman Şimşek’ten Özel ÇOSB Okulu’na ziyaret

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof.Dr. Osman Şimşek, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Can Burak Şişman ve Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Tuncay Gümüş, Özel Çerkezköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı.



Ziyarette NKÜ heyetini Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan ile Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Caner Baysal karşıladı. Gezide ayrıca Namık Kemal Üniversitesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin arasındaki işbirlikleri masaya yatırıldı, yeni yapılacak ve hayata geçirilecek çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.