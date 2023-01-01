Ortam sanal, zarar gerçek

Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı’nın (ENISA) “Siber Güvenlik Ayı” çerçevesinde gerçekleştirdiği ortak çalışmalar kapsamında, güvenlik teknolojileri şirketi Lostar tarafından, BimSA’nın sponsorluğunda düzenlenen “Siber Güvenlik Farkındalığı Yarışması 2015”te ödüller verildi.

48 üniversiteden 175 yarışmacının katıldığı yarışmanın Seçici Kurulu’nda yeralan BimSA Genel Müdürü Tunç Taşman, “BimSA olarak, güvenlik konusu faaliyet alanlarımızın ayrılmaz bir parçası” dedi.Slogan kategorisinde “#siberuzay/Ortam sanal, zarar gerçek” sloganıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Gürol Canbek birinci, El ilanı kategorisinde; “Zor Değil” ile Akdeniz Üniversitesi’nden Cem Ilgazlı birinci, Poster kategorisinde; “klişeler2” adlı ortak çalışmalarıyla Anadolu Üniversitesi’nden Zübeyir Topal ve Kadir Has Üniversitesi’nden Oğuzcan Ünver birinci, Kısa Film kategorisinde; “Bilinmeyen Kişi” adlı filmiyle Akdeniz Üniversitesi’nden Pelin Özkaya birinci oldu.