‘Pandora’nın Kutusu’ndan ‘gen’ çıktı

Türkiye Gen Hareketi Platformu kuruldu.

Düşünce kuruluşu GelecekHane tarafından, “Ölüme Meydan Okuyoruz” mottosuyla Acıbadem Üniversitesi Ataşehir Kampüsü’nde düzenlenen Yaşam 2.0 Konferansı’nda ölüme meydan okuyan insanoğlunun bilim ve gelişen teknolojiyle uzun ve sağlıklı yaşamın şifrelerini çözmeye devam etmesi konu edildi.

Gelecekhane CEO’su Halil Aksu, Türkiye Gen Hareketi adıyla yeni bir platform kurduklarını ve bu platformda tıpkı Maker Hareketi’nde olduğu gibi; yaşam bilimleriyle uğraşan gençlerin, bilim insanlarının ve uzmanların tedavisi bulunamamış hastalıklar ve daha kaliteli bir yaşam için biraraya gelerek çözümler üretmesini sağlamak hedefiyle hareket edeceklerini açıkladı.