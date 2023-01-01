Sabancı’dan girişimcilere destek

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu, Girişimcilik Vakfı ve Siemens Türkiye A.Ş’nin kurumsal desteklerinin yanı sıra İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteğiyle “Girişimlerin Ulusal ve Uluslararası Pazarlara Açılmasını Destekleyici Kuluçka Merkezi” başlıklı projesini başlattı.



Projenin lansmanı Impact Hub’daki yeni şehir ofisinde düzenlendi. Toplantıda Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu Direktörü Dilek Çetindamar, Inovent Genel Müdürü Merih Pasin, Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu’ndan Naci Kahraman, String Ventures’tan Emrah Yalaz konuşmacı oldu. Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Direktörü Dilek Çetindamar, Sabancı Üniversitesi’nin ilk günden başlayarak girişimci öğrenciler yetiştirmeye çaba gösterdiğini belirterek, “Sabancı Üniversitesi’nin DNA’sında girişimci olmak var. Biz sürekli yenilik yapmaya çalışıyoruz” dedi. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki sorunlara değinen Çetindamar, proje kapsamında teknoloji tabanlı girişimcileri özellikle global pazarlara hazırlamayı hedeflediklerini belirtti.