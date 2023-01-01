Siber güvenlikçiler Işık Üniversitesi’nde yetişecek

Siber casusluk, siber ortamda yanlış bilgilendirme, mahremiyetin ihlali, organize suç örgütlerinin siber ortamda işledikleri suçlar günlük yaşamımızın parçası oldular.

Bunlara karşı savunma için eğitimli uzman konusunda çok ciddi açık var. FMV Işık Üniversitesi, Türkiye’deki talebe cevap verecek, kariyerini bu yönde geliştirmek isteyeceklere yönelik Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı’nı hazırladı. Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı, 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde tezli ve tezsiz seçenekli olarak başlıyor. Programda yılda yirmi kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor. Öğretim dilinin Türkçe olduğu programda, dersler ileri uzaktan öğrenim teknikleri kullanılarak verilebiliyor.