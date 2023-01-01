Siemens Kariyer Şenliği

Bu yıl ‘Bu Senin Seçimin, Kariyer Yolunu Sen Seç!’ sloganıyla düzenlenen Siemens 5. Kariyer Şenliği’nde; ‘Sürdürülebilir Enerji, Akıllı Altyapılar, Üretimin Geleceği ve Sağlık’ çadırlarında departmanların üst düzey yöneticileriyle öğrenciler biraraya geldi.

Siemens İnsan Kaynakları yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte Siemens’in İK alanındaki politikası ve iş hayatına hazırlık ile ilgili bilgiler aktarıldı. Öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlemek adına keyifli aktivitelerin de yeraldığı etkinliğe Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ile Siemens Türkiye CFO’su Thomas Kolbinger katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

