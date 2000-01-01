Siemens ve Darüşşafaka’dan ‘Geleceğin Profesyonelleri’ için işbirliği

Siemens Türkiye, 2000 yılından itibaren devam ettirdiği “Geleceğin Profesyonelleri” burs ve eğitim destek projesi kapsamında Darüşşafaka Lisesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

İmza törenine Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye İK Direktörü Nurer Yüksel, Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Darüşşafaka Yönetim Kurulu üyeleri Fırat Tekin, Adnan Dovan, Hakan Tahiroğlu ve Darüşşafaka Lisesi Müdürü Nevzat Kulaberoğlu katıldı. Protokolle Siemens Türkiye, Darüşşafaka’da öğrenimini sürdüren başarılı lise öğrencileri veya Darüşşafaka mezunu başarılı üniversite öğrencilerine, üniversitede okudukları bölümün Siemens’in iş alanlarıyla uyumlu olması durumunda, karşılıksız burs desteği sağlanacak. Burs programına kabul olan öğrenciler ayrıca Siemens’in yarı zamanlı çalışan havuzuna dahil olup, ders programlarının uygunluklarına göre yarı zamanlı çalışma şansı elde edebilecek.