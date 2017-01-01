Silikon Vadisi’nin ilk yolcuları belli oldu
ODTÜ, ODTÜ TEKNOKENT ve Teknokent’in San Francisco merkezi T-Jump işbirliği ile yürütülen Yeni Fikirler Yeni İşler’in (YFYİ) 2017 döneminde ABD’ye gidecek girişimleri belirlendi.
Seçilen 7 girişimci Draper Üniversitesi’nde 7 haftalık Hero Training hızlandırma programına katılacak. ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdür Yardımcısı Hanzade Sarıçiçek, "Program sonunda San Francisco’ya götürdüğümüz girişimci ekiplerin önemli bölümünün ürününün orada zaten olduğunu, global pazara girmekte ve uluslararası düzeyde rekabetçi güç elde etmekte zorlandığını gördük. Bu yüzden biz bu sene T-Jump ile birlikte tamamen global ölçekte bir program düşündük. Girişimcilere ilk günden bu perspektifi kazandırmak istedik" bilgisini verdi.