Silikon Vadisi’nin ilk yolcuları belli oldu

ODTÜ, ODTÜ TEKNOKENT ve Teknokent’in San Francisco merkezi T-Jump işbirliği ile yürütülen Yeni Fikirler Yeni İşler’in (YFYİ) 2017 döneminde ABD’ye gidecek girişimleri belirlendi.