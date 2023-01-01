Sosyal medya eğitimi Yeditepe’de

Yeditepe Üniversitesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya’yı biraraya getiren yeni bir yüksek lisans programı açıyor.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Yüksek Lisans Programı, programa katılan bireylerin eğitim, bilgisayar teknolojileri ve sosyal-dijital medya alanlarında mevcut bilgi-bilişim ve eğitim teknolojileri hizmetlerini etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli teknik donanım ve eğitim becerileri kazanmalarını hedefliyor. Program mezunları, görev aldıkları kurumlarda çalışan diğer bireylerin bu tür teknolojileri nasıl daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilecekleri yönünde ilgililere rehberlik edebilecek kapasiteye gelecek. Program mezunları, eğitim ve öğretim kurumları dışında; etkileşimli bilişim teknolojisi, dijital-sosyal medya, eğitim yazılımı, Web tasarımı, öğretim materyali geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösteren özel sektör kurumlarının eğitim ile ilgili bölümlerinde de çalışabilecek. Eğitim dilinin İngilizce olduğu program tezli yapılacak.