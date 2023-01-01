Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Endüstri 4.0 anlatıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Endüstri ve Kalite Topluluğu tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği öğrencilerle işdünyası temsilcilerini biraraya getirdi.

CLPA (CC Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel, katıldığı etkinlikte Sanayi 4.0 hakkında bilgi verdi. Bizel, şu bilgileri aktardı; “Sanayi 4.0 sürecindeki en önemli unsurlardan birinin büyük verinin toplanması, paylaşılması ve işlenmesi olduğunu söylemek mümkün. Makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesi son derece önemli. Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesini sağlamak üzere paylaşılıyor. Bu sürecin başarısında bant genişliği büyük önem taşıyor ve bu noktada devreye CC-Link IE giriyor.”