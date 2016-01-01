Supsan İTÜ işbirliğiyle Motor Test Merkezi kurdu

Borusan Holding şirketlerinden Supsan A.Ş., müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla TÜBİTAK projesi kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile İstanbul Sefaköy’deki tesisinde Motor Test Merkezi kurdu.

Supsan A.Ş. bu merkezle supap için tasarım yetkinliği çerçevesinde malzeme tespiti yapabilecek, istediği motor parçasını deneyip sonuçlarını raporlayacak ve performansını ölçecek. Supsan A.Ş. Genel Müdürü Salih Alson, “2016 yılı bizim için oldukça farklı bir yıl oldu, özellikle ihracatta yüksek adetli talepler aldık. İtalya, Rusya, Amerika ve Almanya geçen yıl ihracat performansımızı belirleyen ülkeler oldu. 2016 yılında ilk kez 10 milyona yakın supap ürettik ve tamamını sattık” dedi. 2017 yılına başlarken de hedefleri yüksek tuttuklarını ifade eden Alson, 10 milyon adetlik üretime karşılık aynı oranda bir satış beklediklerini vurguladı.