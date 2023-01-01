THY, İTÜ ve Boeing’ten eğitim

Türk Hava Yolları, Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) birlikte hayata geçirdikleri ‘Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın ikinci dönem öğrencileri olan 25 Türk Hava Yolları yönetici adayını İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirilen törenle mezun etti.

Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2013 yılında Türk Hava Yolları’nın gelecek vadeden yöneticilerine ve yönetici adaylarına liderlik ve yönetim becerileri kazandırmak amacıyla başlatıldı. Program, Türk Hava Yolları’nın 35 yönetici adayından oluşan ilk dönem öğrencilerini geçtiğimiz yıl mezun etti. Programın, aynı zamanda Massachusetts Institute of Technology, İngiltere’deki Cranfield Üniversitesi ve British Columbia Üniversitesi ile de akademik ortaklığı bulunuyor. Akademik ortakların yanısıra, Boeing Ticari Uçaklar Network ve Filo Planlama Grubu ile Ekonomik Analiz Grubu uzmanları da program çerçevesinde eğitim veriyor.

