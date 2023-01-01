Türk Telekom Akademi, Pazarlama Okulu’nda yeni dönem

Türk Telekom Grubu, yeni nesil pazarlama yaklaşımının aktarıldığı ve teorik bilgilerin gerçek hayatla buluşturulduğu Türk Telekom Akademi Pazarlama Okulu’nun yeni eğitim dönemi açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta, Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın, Türk Telekom Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dehşan Ertürk ve Türk Telekom Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar konuştu, konuk konuşmacı olarak Trendwatching.com kurucu ortağı Henry Mason yeraldı.

Türk Telekom Pazarlama Okulu’nda, katılımcıların donanımlı birer pazarlama profesyoneli olma yolunda uzmanlaşmaları hedefleniyor. “Kariyerinizi sektörün bir numarasıyla zenginleştirin” mottosuyla yeni eğitim dönemine başlayan okul, pazarlama ekibi çalışanlarına, üniversite öğrencilerine ve pazarlama harici birimlerden çalışanlara hitap edecek. Yetiştirilen güçlü pazarlamacıların sadece Türk Telekom Grubu’na değil, sektöre de katkı sağlaması hedefleniyor.