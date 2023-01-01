Türk Telekom Grubu Liderler Okulu

Okul'un ilk dönemine 40 yönetici katıldı

Türk Telekom Grubu’nun kurum içinde sürdürülebilir ve kolektif liderlik kültürünü yaymak amacıyla hayata geçirdiği “Liderler Okulu” ilk yılını tamamladı. Türk Telekom Grubu’nda görev yapan müdürlere yönelik “Meydan Okuyanlar”, grup müdürlerine yönelik “Etki Yaratanlar” ve üst düzey yöneticilere yönelik “İlham Verenler” programlarıyla 3 ayrı grupta yürütülen pograma 40 yönetici katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Hay Grup Danışmanlık işbirliğiyle Liderler Okulu, şirket yöneticilerini yeni liderlik kavramlarıyla tanıştırmayı, yeni neslin beklentilerine daha rahat adapte olmalarını sağlamayı ve teknoloji çağında hızla değişen koşullara uyumlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın, “Yeni dünyanın liderlik anlayışını kurum kültürü haline getirmeyi önemsiyoruz” dedi.