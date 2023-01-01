Türk Telekom Grubu ve Erciyes Üniversitesi işbirliği

Telekom sektörünün nitelikli işgücü, Türk Telekom Grubu ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinden çıkacak.

Türkiye’nin öncü iletişim şirketi Türk Telekom Grubu, Türkiye’nin teknoloji gelişimine katkısını eğitim alanında gerçekleştirdiği yeni projelerle sürdürmeye devam ediyor.

Türk Telekom Grubu ve Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu (MYO) ile yapılan yeni işbirliğiyle gerçekleştirilen projede, MYO öğrencilerine önemli eğitim fırsatları sunuluyor. Proje ile MYO öğrencilerinin telekomünikasyon sektörüyle ilgili mevcut teknik bilgi ve becerilerinin artırılması ve sektöre nitelikli işgücünün kazandırılması hedefleniyor. Projenin, Türkiye’nin değişik illerinde başka üniversitelerde de yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Türk Telekom Akademi ve Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu şemsiyesi altında yürütülecek “MYO İstihdam” projesinin Kayseri’deki tanıtım toplantısı ve imza törenine Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin, Erciyes Üniversitesi Vekil Rektörü Prof.Dr. Hamza Çakır ve Kayseri MYO Müdürü Hamdi Taplak katıldı.