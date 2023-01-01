Türk Telekom Grubu ve Gazi Üniversitesi işbirliği yaptı
Türk Telekom Grubu, Gazi Üniversitesi ile işbirliği yaptı, telekomünikasyon sektörüne nitelikli çalışan kazandırmak amacıyla ‘Telekomünikasyon Teknolojileri Sertifika Programları’nı hayata geçirdi.
Telekomünikasyon teknolojileri alanında sabit, genişbant ve mobil operasyonların uçtan uca anlatıldığı eğitimleri içeren programlarla sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan sayısı artırılacak. İmza törenine Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Süleyman Büyükberber, Türk Telekom Grubu Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin, Türk Telekom Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyhan Fırat katıldı.