Türk tohumculuğunda yeni bir dönem başlıyor

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) depolarında bulunan ve 50 yılı aşkın geçmişe sahip, hiçbir genetik müdahaleye uğramamış tohumlar, Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nün bilimsel çalışmaları sonucunda, gen kaynağı olarak yeniden çimlendirildi.

Tohum araştırma ve geliştirme ekibi, bu süreçte, tohumlardaki enfeksiyonların giderilebilmesi ve eski tohumların canlandırılabilmesini sağlayan iki yeni bilimsel buluşa imza attı. İSTİB öncülüğünde 30 ay önce başlatılan kadim tohumların canlandırılıp çimlendirilmesi projesinde Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü ve TAGEM paydaş olarak yeralıyor. Proje, Ar-Ge projelerine verilen teşvik kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Üniversite’nin ilgili bölümünden öğretim üyeleri; Prof.Dr. Fikrettin Şahin danışmanlığında ve Dr. M. Müge Yazıcı yürütücülüğünde devam eden çalışmalara Prof.Dr. Metin Turan, Biyolog Leyla Tarhan ve Ziraat Müh. Okan Demir dışarıdan destek ve katkı sağlıyor. Arpa, buğday ve nohut tohumları çimlendirildi.