Türkiye İş Bankası, 93 öğrenciyi ödüllendirdi

Türkiye İş Bankası, “Altın Gençler” uygulaması kapsamında 2017 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) bankanın yaşına eşit sayıda üstün başarı gösteren 93 öğrenciyi ödüllendirdi.

Bu yıl LYS’de dereceye giren ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden öğrencilere ödülleri, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin de katılımıyla düzenlenen törende verildi. İş Bankası’nın kalkınmanın en temel unsurlarından biri olan eğitime özel önem verdiğinin altını çizen Bali, bankanın kurulduğu ilk yıllardan bu yana üstlendiği uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle bu yöndeki desteğini sürdürdüğünü söyledi. 1971 yılından beri devam eden Altın Gençler uygulamasının bu konudaki yaklaşımın bir parçası olduğunu vurgulayan Bali, şimdiye kadar 3 binin üzerinde öğrencinin ödüllendirildiğini, uygulamanın ilk yıllarında ödül alanların 60 yaşını geçtiğini belirtti.