Türkiye ve ABD’deki en önemli iki fay hattı için bilimsel işbirliği

Boğaziçi Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), ABD ve Türkiye için en önemli güncel deprem tehlikesi taşıyan San Andreas Fayı (SAF) ile Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde bilimsel araştırma yapmak üzere işbirliği yapacak.

MIT Bilim ve Teknoloji Girişimleri Çekirdek Fonu’nun (MIT MISTI) destek verdiği bilimsel araştırma projesinde, iki ülkeden bilim insanları deprem fay hatları incelemelerinden elde ettikleri veri ve bulgularını karşılıklı paylaşarak deprem olayını anlamak için küresel boyutta modeller oluşturmayı amaçlıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Semih Ergintav ve MIT’den Prof. Reilingerat’ın ortak projesi olan ve “NAF-SAF Seed” projesi olarak adlandırılan çalışmaya ayrıca Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Prof.Dr. Hayrullah Karabulut ve Doç. Dr. Özgün Konca da destek veriyor.