Türkiye’nin en büyük Ar-Ge Merkezi

Kuruluşundan bu yana Ar-Ge’ye kesintisiz yatırım yapan ve cirosunun yaklaşık yüzde 3’ünü Ar-Ge faaliyetlerine ayıran Ford Otosan; Türkiye’nin tek yerleşkedeki en büyük Ar-Ge merkezi olan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’ni törenle hizmete açtı.

Kuruluşundan bu yana Ar-Ge’ye kesintisiz yatırım yapan ve cirosunun yaklaşık yüzde 3’ünü Ar-Ge faaliyetlerine ayıran Ford Otosan; Türkiye’nin tek yerleşkedeki en büyük Ar-Ge merkezi olan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’ni törenle hizmete açtı. Resmi açılış törenine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Ford Avrupa Operasyonlar Başkanı Barb Samardzich, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Will Periam ve Ford Otosan çalışanları katıldı. Ford Otosan’ın 68 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği Merkez’de 1.200’ü aşkın çalışan, Ford Otosan’a ve Türkiye’ye katmadeğer yaratmaya devam edecek.