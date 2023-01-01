Türkiye’nin Mühendis Kızları sertifikalandı

Limak Şirketler Grubu’nun kadınların iş hayatında daha etkin olması ve karar verici mekanizmalarda yer alması için geçen yıl başlattığı Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi’ne seçtiği öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Sosyal Mühendislik Sertifika Programı’na katılarak sertifikalarını aldı.

TMK’da yer alan 40 öğrenci içinden üniversitelerin 2., 3. ve 4. sınıflarında eğitimini sürdüren 16 öğrenci, İstanbul’a gelerek sertifika programına katıldı. Toplam 2 hafta süren kampta, öğrenciler 78 saat eğitim aldı. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Mühendislik değer yaratan bir meslek. Karar verici alanlarda kadın sayısı artmalı” dedi.