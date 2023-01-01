“Üstün Hayırseverlik Beratı”

Ankara Üniversitesi’nden Koç Ailesi’ne “Üstün Hayırseverlik Beratı”

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, topluma, eğitim hayatına ve Ankara Üniversitesi’ne sağladığı katkılar nedeniyle Koç Ailesi’ne ‘Üstün Hayırseverlik Beratı’ verildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş evsahipliğinde düzenlenen törende Koç Ailesi adına ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç aldı.

Prof.Dr. Erkan İbiş, “Ülkemizdeki ilk hayırseverlik örneklerinden biri Rahmetli Vehbi Koç’un üniversitemiz bünyesinde 1946’da yaptırdığı Vehbi Koç Öğrenci Yurdu’dur. İlerleyen yıllarda da Koç Ailesi üyeleri köklerinin bağlı olduğu bu şehre, üniversitemize ve öğrencilerimize destek vermeye devam etti” dedi. Mustafa V. Koç, “Bu güzel ülkede, bizlere düşen görev, en az ekonomik faaliyetlerimiz kadar, sosyal ve beşeri alanların gelişimine de katkı sağlamak. Ülkemizin insanlarına değer katmak” diye konuştu. Törene Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ile çok sayıda davetli katıldı.