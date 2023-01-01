Vodafone geleceğin liderlerini yetiştiriyor

Vodafone Türkiye, “Discover Genç Yetenek Programı” ile gelecek neslin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor.



Bu sene üniversiteden mezun olacak 4. sınıf öğrencileri ve en fazla bir sene tam zamanlı iş tecrübesi bulunan yeni mezunların katılabileceği programda adaylar, 3 hafta boyunca sürecek bir oryantasyon programına dahil oluyorlar. Ardından ise Vodafone’da altı aylık dönemler boyunca iki farklı rolde rotasyonlu çalışarak farklı iş kollarında deneyim elde ediyorlar.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, Discover’ın global bir şirkette, hızlı ve dinamik bir sektörde kariyer planlayan gençler için ideal bir program olduğunu belirterek, “Program adaylara özel bir gelişim programına katılmanın yanı sıra Vodafone’daki ikinci yıllarını tamamlayan ve Global Columbus Programı’na katılmaya hak kazanan gençlere iki yıl süreyle 20’den fazla Vodafone ülkesinden birinde çalışma imkanı da sunuyor. Bu program sayesinde gelecek neslin liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

