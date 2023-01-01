﻿ Yapı Kredi FikriMobil’de final heyecanı
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Yapı Kredi FikriMobil’de final heyecanı

Yapı Kredi’nin üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği FikriMobil mobil uygulama geliştirme yarışmasında yarı final aşamasına geçildi. Yarı finale kalan toplam 25 proje, iş fikirlerinin birbirinden farklı olmasıyla dikkat çekiyor.

Yakın geleceğe yön vermesi beklenen farklı teknolojiler üzerine, öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir platform olan yarışmada bu yıl birinci ekip 1 haftalığına dünyanın teknoloji ve girişimcilik merkezi kabul edilen Silikon Vadisi’ne gidecek. İkinci ekibe 15 bin ve üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek. Ayrıca bu yıl finans alanındaki bir proje “Finansal Teknolojiler Özel Ödülü” ve 10 bin lira kazanacak.  Microsoft, IBM ve Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nin de özel ödülleri olacak.

 

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