Yapı Kredi FikriMobil’de final heyecanı

Yapı Kredi’nin üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği FikriMobil mobil uygulama geliştirme yarışmasında yarı final aşamasına geçildi. Yarı finale kalan toplam 25 proje, iş fikirlerinin birbirinden farklı olmasıyla dikkat çekiyor.