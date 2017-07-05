Yapı Kredi MEF işbirliği mezunlarını verdi

Yapı Kredi’nin, MEF Üniversitesi işbirliği ile 2015-2016 Akademik Yılı’nda başlattığı Yapı Kredi Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı ilk mezunlarını 5 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen bir törenle verdi.