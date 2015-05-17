Yeni fikirler, yeni işler, yepyeni fırsatlar!

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Yeni Fikirler Yeni İşler 2015 girişimcilere 2 milyon TL değerinde destek sunacak.

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından, Elginkan Vakfı ana sponsorluğu ve TEB organizasyon ana sponsorluğunda organize edilen, Türkiye’nin en büyük ve lider girişimcilik yarışmalarından Yeni Fikirler Yeni İşler’in (YFYİ) 2015 dönemi başvuruları başladı. 11. yılını kutlayan yarışma; YFYİ Idea ve YFYİ Pro programlarıyla iki farklı girişimci profiline ulaşmayı hedefliyor. Yarışmayla iyi bir fikre sahip girişimcilere ve yeni kurulmuş şirketlere kendilerini ve iş fikirlerini geliştirmeleri için imkan sağlanacak. Katılımcılara girişimcilik eğitimleri, mentorluk hizmetleri, kuluçka imkanı, nakit para ödülü ve ABD Kampı’na katılma fırsatı ile Y Combinator’dan faydalanma şansı sunulacak. Başvurular www.yfyi.com adresinden 17 Mayıs 2015 tarihine kadar yapılabiliyor.