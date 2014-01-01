Yıldız Teknik öğrencileri Formula Student’ta vites artırdı

Bosch Türkiye’nin 2014 yılından bu yana desteklediği Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan YTÜ Racing ekibi, Formula Student’ta bu yıl ilk kez Almanya’nın yanı sıra Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’da da piste çıktı.

İlk olarak Macaristan’da piste çıkan ekip, 38 takım arasından yarışı 11. sırada tamamladı. Macaristan yarışlarının ardından Formula Student Çek Cumhuriyeti yarışına katılan YTÜ Racing Ekibi, hızlanma etabını (0-100 Km/h 4.06 sn) skoruyla 4. olarak tamamladı, genel klasmanda ise 33 takım arasından 14. oldu. YTÜ Racing Ekibi, geçtiğimiz yıl da katılıp 73 ekip arasından 41. olduğu Formula Student Almanya’da ise bu yıl daha iyi bir performans göstererek, 65 ekip arasında 20. sırada yarışı tamamlama başarısı gösterdi.