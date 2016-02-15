30 TL Bonus kazanma fırsatı Total istasyonlarında!

Bonus üyesi TOTAL istasyonlarında geçerli 30 TL Bonus kazanacak

TOTAL ve Garanti Bankası işbirliği çerçevesinde, 15 Şubat 2016 tarihine kadar Bonus ile anlaşması olan Total istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde 4 defa 75 TL ve üzeri yakıt alışverişi yapanlar, Bonus üyesi TOTAL istasyonlarında geçerli 30 TL Bonus kazanacak. Bonus Flaş ile kampanyaya katılanlar ise 35 TL Bonus kazanacak. Kampanyadan yararlanmak için ilk yakıt alışverişinden önce “TOTAL” yazıp Bonus sistemine kayıtlı cep telefonu numarasından Garanti Bankası Bonus sahiplerinin 3340’a, SMS göndermeleri yeterli. Garanti Bonus sahipleri SMS göndermek yerine BonusFlaş uygulamasındaki “Hemen Katıl” butonunu tıklayarak da kampanyaya katılabiliyor. Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye www.total.com.tr ve www.bonus.com.tr adreslerinden ulaşabiliyor.