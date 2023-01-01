3M Cam Filmleri

3M Cam Filmleri ile UV ışınlarından korunma ve enerji tasarrufu birarada

3M, cam filmi teknolojisi ile 40 yıldan beri daha konforlu ortamlar yaratılmasını sağlıyor. Güneş kontrolü sağlayan 3M Bina Cam Filmleri, güneşin fazla ısısını tutmanın yanısıra solma, parlama ve yansımayı azaltıyor. Zararlı UVA ve UVB ışınlarının neredeyse tamamını bloke eden 3M Prestij serisi, üstün kaliteli bir cam filminin sağladığı ayrıcalıkları, camların görünümünü değiştirmeden sunuyor. 3M Ultra Series Güvenlik Cam Filmleri ise doğal afetlere, hasarlara, hırsızlık ve bombalama gibi durumlara karşı binalarda yaşayan insanların hayatını korurken; binanın ve eşyaların da zarar görmesinin önüne geçiyor.