Akenerji verim ve performans artışı için GE’nin dijital çözümünü seçti

GE ve Akenerji, GE'nin Predix tabanlı Operasyon Optimizasyonu (OO) çözümlerinin Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'de kullanımı için uzun süreli bir anlaşma imzaladı.

GE'nin Operasyon Optimizasyonu (OO) yazılımı, elektrik üreticilerinin operasyonel sorunlarla mücadele etmelerine ve santral kaynaklarını piyasa koşullarında daha verimli şekilde kullanmalarına yardımcı olacak. Santraldeki dijital çözümlerin kurulumu 2017 sonunda başlayacak. Akenerji CEO'su Serhan Gençer, "Bugün, bizim gibi işletmeciler Türkiye'deki zorlu enerji pazarında rekabet edebilmek için yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyuyor. GE’nin gelişmiş dijital çözümleri, ana performans göstergeleri odaklı analitikler sayesinde tüm operasyon süreçlerinde daha iyi görüntüleme ve öngörü ile operasyonel mükemmelliğe ulaşmamıza imkan sağlıyor” diye konuştu. Egemer doğalgaz tesisi, Türkiye'de üretilen toplam enerjinin yüzde 2.7'sini tek başına üretebilen, çevre dostu ve modern bir enerji santrali olarak tasarlandı.