Akenerji’nin 2016 yılı ilk çeyrek karı 53 milyon TL oldu

Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üretim şirketlerinden biri olan Akenerji’nin, 1 Ocak–31 Mart 2016 dönemi konsolide faaliyet sonuçları açıklandı.

Akenerji’nin, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 2016 birinci çeyrekte, şirket beklentileri dahilinde 120 milyon TL oldu. FAVÖK marjı ise dönem sonu itibariyle yüzde 35 olarak gerçekleşti. Akocak Hidroelektrik Santrali’nin devir işlemlerinin tamamlandığı ilk çeyrek sonu itibariyle kurulu gücü 1.211 MW olan Akenerji’nin, bu dönemde net satış geliri 342 milyon TL’ye ulaşırken şirketin esas faaliyet karı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 artarak 78 milyon TL’ye çıktı. Akenerji’nin, yatırımları dolayısıyla sahip olduğu finansal yükümlülüklerinden oluşan kur farkı ve faiz giderlerinin etkisiyle vergi sonrası net karı 53 milyon TL oldu. Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, 2016’da 2015’te olduğu gibi benzer şekilde bir pozitif getiri sağlayacaklarına inandıklarını söyledi.