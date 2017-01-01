Akfen Yenilenebilir Enerji, Çalıkobası HES ile temiz enerji sağlıyor
Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu alanda bu yıl için önüne 2 milyar lira, 2020’ye kadar ise 4 milyar liralık 'temiz enerji projesi' hedefi koyan Akfen Holding, on ikinci hidroelektrik santral (HES) projesini Giresun’da hayata geçirdi.
Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi çatısı altında toplam 18 megavat kurulu güç kapasitesine sahip 4 üniteden oluşan Giresun Çalıkobası HES projesinin 9 megavat kurulu güce sahip ilk 2 ünitesi enerji üretmeye başladı. 35 milyon dolarlık yatırıma sahip santral şimdilik 9 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimini karşılayacak. Ekim ayında diğer iki ünitenin de faaliyete geçirilmesiyle bu rakam 18 bin haneye ulaşacak. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Tezkan, Grup olarak 2017’de rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji alanında 2 milyar liralık yatırım yapacaklarını söyledi.
Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi çatısı altında toplam 18 megavat kurulu güç kapasitesine sahip 4 üniteden oluşan Giresun Çalıkobası HES projesinin 9 megavat kurulu güce sahip ilk 2 ünitesi enerji üretmeye başladı. 35 milyon dolarlık yatırıma sahip santral şimdilik 9 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimini karşılayacak. Ekim ayında diğer iki ünitenin de faaliyete geçirilmesiyle bu rakam 18 bin haneye ulaşacak. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Tezkan, Grup olarak 2017’de rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji alanında 2 milyar liralık yatırım yapacaklarını söyledi.