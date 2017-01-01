Akfen Yenilenebilir Enerji, Çalıkobası HES ile temiz enerji sağlıyor

Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu alanda bu yıl için önüne 2 milyar lira, 2020’ye kadar ise 4 milyar liralık 'temiz enerji projesi' hedefi koyan Akfen Holding, on ikinci hidroelektrik santral (HES) projesini Giresun’da hayata geçirdi.