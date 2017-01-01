ENERJİ Haberleri Tümü

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çalıkobası HES ile temiz enerji sağlıyor

Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu alanda bu yıl için önüne 2 milyar lira, 2020’ye kadar ise 4 milyar liralık 'temiz enerji projesi' hedefi koyan Akfen Holding, on ikinci hidroelektrik santral (HES) projesini Giresun’da hayata geçirdi.

Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi çatısı altında toplam 18 megavat kurulu güç kapasitesine sahip 4 üniteden oluşan Giresun Çalıkobası HES projesinin 9 megavat kurulu güce sahip ilk 2 ünitesi enerji üretmeye başladı. 35 milyon dolarlık yatırıma sahip santral şimdilik 9 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimini karşılayacak. Ekim ayında diğer iki ünitenin de faaliyete geçirilmesiyle bu rakam 18 bin haneye ulaşacak. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Tezkan, Grup olarak 2017’de rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji alanında 2 milyar liralık yatırım yapacaklarını söyledi.

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü