Aksa Enerji’nin 2016 Faaliyet Raporu’na uluslararası ödül

Aksa Enerji’nin ‘Afrika’ya Açılan Pencere’ temalı 2016 Faaliyet Raporu, MerComm tarafından düzenlenen Uluslararası Faaliyet Raporu Yarışması ARC Ödülleri’nde iki ödül birden aldı.

‘Geleneksel Faaliyet Raporu’ kategorisinde Onur Ödülü kazanan Aksa Enerji, “Enerji-Kapak Fotoğrafı/Tasarım” kategorisinde de Gümüş Ödül’ün sahibi oldu. ARC Ödülleri’ne bu yıl tam 33 ülkeden 1.987 başvuru yapıldı. ARC ödülleri, 30 yıldır en iyi Faaliyet Raporlarını ödüllendirerek bu alanda en yüksek standartları belirliyor.