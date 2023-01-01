Aksa Jeneratör, hibrit teknolojisi ile pazara girdi

Aksa Jeneratör, tamamen kendi Ar-Ge çalışmalarıyla ürettiği, geleceğin teknolojisi olarak gösterilen hibrit jeneratörü ürün portföyüne ekledi.

Aksa Jeneratör, enerjisini rüzgar ve güneşten alan hibrit jeneratör ile yüzde 70’lere kadar yakıt tasarrufu sağlayacak. Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik artık dünya endüstrisinin yüzünü çevirdiği öncelikli konu olarak gündemimizde yeralıyor. Biz de dünyanın 7 kıtasına hizmet veren, dünyaya ve çevreye uyumlu üretim yapan bir firma olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonuyla ortaya çıkardığımız hibrit projemizi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aksa hibrit jeneratör sistemi yakıt tüketimini ve bakım masraflarını azaltmak üzerine tasarlanmıştır.”