Aksa’dan enerji ihtiyacına sessiz çözümler

Elektrik kesintileri sırasında devreye giren jeneratörlerin çıkardıkları yüksek ses gürültü kirliliğine yol açıyor.

Aksa Jeneratör, doğalgaz yakıtlı jeneratörlerdeki 64–66 dB (desibel) ses seviyesiyle enerji kesintisi sırasında gürültü kirliliğinin önüne geçiyor. Diğer jeneratörlere göre daha az maliyetle elektrik enerjisi sağlayan doğalgaz yakıtlı jeneratörler, sessizliğinin yanısıra çevreci yönüyle de dikkat çekiyor. Aksa Jeneratör, üretimde çıkan ambalaj atıklarını ve motor testlerinde çıkan atık yağları ayrı toplayarak lisanslı geri dönüşüm tesislerinde yeniden kullanıma kazandırıyor.