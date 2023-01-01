Aksa’dan Trabzon’a çağrı merkezi yatırımı

Aksa, hizmet kalitesi standartlarını yükseltmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla Teleperformance Türkiye işbirliğiyle Trabzon’da yeni çağrı merkezini hayata geçirdi.

Çoruh Elektrik ve Fırat Elektrik Çağrı Merkezleri’nin açılış töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Teleperformance Türkiye Genel Müdürü Engin Utkan’ın evsahipliğinde gerçekleşti. Aksa Trabzon Çağrı Merkezi günlük ortalama 7.000 çağrı karşılıyor.

