Atlas Copco Turbo Kompresörlerle enerji verimliliği maksimum

Bir kompresöre ömrü boyunca harcanan paranın yüzde 70’i enerjiye gidiyor. Genel bir endüstriyel tesiste, basınçlı hava toplam elektrik faturasının yüzde 40’ını oluşturur. Bu nedenle kullanılan kompresörün sağladığı enerji tasarrufu toplam yatırım maliyetini göz önüne aldığınızda önem kazanıyor.

Sürdürülebilir verimlilik çözümleri sağlayan Atlas Copco, enerji tasarrufu sağlayan ürünleri ile sektöre yön veriyor. Atlas Copco’nun enerjiden tasarruf edecek ve güvenirliliği garantileyecek şekilde tasarlanan ZH+ ve ZH modelleri değişken veya sabit hava ihtiyacı olan prosesler için çözüm sunuyor. ZH+; yüksek kaliteli, yüzde 100 yağsız havaya ihtiyaç duyan; ilaç, elektronik, havacılık, otomotiv ve diğer sektörler için tasarlandı. ZH+ ve ZH 355-900 serisi kompresörler Atlas Copco’nun turbo teknolojisi ve soğutma sistemine göre üretildi. Entegre bir yağlama sistemine sahip olan ürün, soğutma sistemi, düşük basınç kaybı ve güç aktarım ekipmanlarıyla verimliliğinin yüksek olmasını sağlıyor. Enerji maliyetlerinden tasarruf ettiren kompresörde güvenirlilik de önemli bir nokta.

Atlas Copco ZH santrifüj kompresörler, kullandığı son teknoloji ile maksimum çalışma süresi sunarak kullanıcıların sürekli üretim yapabilmesini sağlıyor. Müşterilerin verimliliğini ve güvenilirliğini artırmalarına yardımcı olmak için Atlas Copco, basınçlı hava ürünlerine gelişmiş kontrol ve izleme sistemleri yerleştiriyor. Ekstra sensörler, dijital bağlantılar, lokal network sistemi, Internet ve SMS iletişim fonksiyonları ile kolayca genişletilebilen Elektronikon® kontrol cihazı özel müşteri gereksinimlerine uyarlanabiliyor.

Atlas Copco'nun ES merkezi kontrol cihazları, birden çok kompresörü ve blowerı, bunların yanı sıra kurutucuları ve filtreleri eşzamanlı olarak izlemenin ve kontrol etmeyi sağlıyor. ZH ve ZH+ kompresörleri, ISO 8573-1 CLASS 0 (2010) sertifikasyonuna uygun yüzde 100 saf, temiz hava sağlıyor. Atlas Copco sürekli araştırma ve geliştirmeyle yeni bir dönüm noktasına ulaşmış ve ISO 8573-1 Class 0 sertifikasyonuyla ödüllendirilen ilk üretici olarak hava saflığı standardını belirliyor.