Aydem ve Gediz Elektrik’ten 80 TL üzeri faturalara indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı ‘Serbest Tüketici Yıllık Tüketim Limiti’ yeniden belirlendi.



Serbest tüketici limitinin 3600 kWh‘ten 2400 kWh’e düşmesi ile aylık 80 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen Türkiye genelinde yaklaşık 8.4 milyon müşteri, ‘Serbest Tüketici’ kapsamına girdi. Söz konusu gelişme doğrultusunda yeni yıldan itibaren Aydem ve Gediz Elektrik müşterileri, indirimli elektrikten ve çok özel avantajlardan faydalanmaya başlayacak.

Müşterilerine indirimli elektrik fırsatından yararlanma çağrısında bulunan Aydem ve Gediz Elektrik Satış Müdürü Hayrettin Üçüncü, konuyla ilgili şunları söyledi: “Belirlenen yeni limit ile sanayi ve ticarethane müşterilerimizin yanısıra mesken müşterilerimizin daha geniş bir kesimi indirimli elektrik fırsatından yararlanabilecektir. Enerji danışmanlarımız, bu müşterilerimizi ziyaret ederek hem bilgi vermekte, hem de müşterilerimizin talepleri doğrultusunda indirimli elektrik almaları için ikili sözleşme yapmaktadır.”

