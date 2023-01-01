Aygaz Otogaz ve sahibinden.com’dan tasarruflu işbirliği

Otogaz sektörünün lider markalarından Aygaz Otogaz, sahibinden.com ile yaptığı yeni işbirliğiyle LPG kullanmak isteyen herkese Aygaz Otogaz’ın ekonomik faydasını anlatacak.

31 Mayıs’a kadar sürecek işbirliği kapsamında sahibinden.com otomobil kategorisinde LPG ve benzinli araç araması yapan kullanıcılar, ilan sayfalarında yeralan “Tasarruf Hesaplama Uygulaması” sayesinde Aygaz Otogaz kullandıklarında elde edecekleri yıllık kazancı hesaplayabilecek ve 100 TL’ye varan otogaz hediyesi kazanabilecekler. LPG’li araç kullanıcıları ise 50 TL ve üzeri otogaz alımında anında kullanabilecekleri 10 TL hediye otogazın sahibi olacaklar. Hediye puanlar Aygaz ve Mogaz istasyonlarında kullanılabilecek.