Aygaz ve Mogaz’da güvenlik ve indirim birarada

Aygaz ve Mogaz başlattıkları “Güvenlik Kampanyası” ile tüketicileri bilinçlendirirken avantajlar sunmaya devam ediyor.

Kullanım süresi dolmuş, risk taşıyan dedantör, hortum ve kelepçelerin değiştirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, eski dedantörünü getirenler; Aygaz veya Mogaz markalı 1 dedantör, 1.5 metrelik hortum ve 2 kelepçeyi uygun fiyatla alacak. Güvenlik Kampanyası, 10 Ekim’e kadar geçerli. Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşu.