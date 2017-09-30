Aygaz ve Mogaz’dan kampanya
Türkiye’nin en çok tercih edilen tüpgaz markaları Aygaz ve Mogaz, düzenledikleri kampanyalarla tüketicileri bilinçlendirirken avantajlar sunmaya devam ediyor.
Tüketici güvenliğini kaliteli hizmet anlayışının bir parçası olarak kabul eden Aygaz, yeni Güvenlik Kampanyası kapsamında, kullanım süresi dolduğunda riskli hale gelen dedantör, hortum ve kelepçelerin değiştirilmesini fiyat avantajı sunarak teşvik etmeyi amaçlıyor.
30 Eylül 2017’ye kadar eski dedantörünü getirenler, Aygaz veya Mogaz markalı 1 adet dedantör, 1.5 metrelik hortum ve 2 adet kelepçeyi tavsiye fiyatından indirimli alabilecek.