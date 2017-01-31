Aygaz ve Pamukkale Turizm kampanyasına yoğun ilgi

Tüpgaz markası Aygaz ve seyahat firmalarından Pamukkale Turizm işbirliğinde hazırlanan indirim kampanyası, yoğun ilgi üzerine Aralık ayı sonuna kadar uzatıldı.

Kampanya kapsamında Aralık ayı sonuna kadar Pamukkale Turizm’den otobüs bileti satın alan tüketiciler, Aygaz ev tüpü alışverişlerinde 7 TL indirim hakkı kazanacak. Aygaz’ın Pamukkale Turizm işbirliği ile hazırladığı kampanyada, tüketicilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için Aralık ayı sonuna kadar satın aldıkları otobüs biletlerinde bulunan sekiz hanelik referans numarasını Aygaz ev tüpü alışverişleri sırasında Aygaz bayilerine bildirmeleri gerekiyor. Aralık ayı sonuna kadar sürecek kampanyanın şifreleri, 31 Ocak 2017 sonuna kadar geçerli olacak.